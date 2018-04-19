Защитить президента, легализовать наемников: юридические новости апреля

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, что нового обещает принести с решениями судов и новыми идеями законодателей апрель.

Каждый день нас застают врасплох какие-то новости. Сегодня их, к сожалению, тьма… Начнем со вчерашней — о том, что Верховный суд всерьез будет изучать доводы прокуратуры о том, чтобы блокировать сайты без уведомления владельцев. Здесь не то интересно, что блокируют запрещенную информацию — это как раз логично. Прокуратура хочет отстоять ту позицию, что она вправе блокировать сайты с запрещенной информацией в интересах неопределенного круга лиц. Казалось бы, в нашем строгом государстве это объяснимо. А теперь скажем, чего это касается: сайт, о котором идет речь, посвящен… криптовалютам.

«Ведомости» процитировали выдержки из прокурорской позиции: криптовалюты «являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории России ». То, что за нас решают, что нам можно, а что нельзя, свидетельствует не только об инфантильности народа, но прежде всего о ребячестве правоохранительных органов … Не совсем это серьезное занятие, не находите?..

Президент подписал закон, который позволяет в отношении правонарушителей выбрать новую меру пресечения — «запрет на определенные действия». Казалось бы, мера довольно известная и давно распространенная на Западе — это и запрет на общение с определенными лицами, запрет приближаться к определенным объектам, обязательство вовремя прибывать для общения со следователями и прочее. Одно смущает: в этом законе среди ограничительных мер прописан, например, запрет на использование интернета. А вдруг раз — и запретить использовать сеть «неопределенному кругу лиц» — всем нам? И блокировать Telegram не надо будет… Ладно, неудачная шутка.

А на шутки и президент может обидеться. Кстати, надо точно быть поосторожнее. Стало известно, что готовится закон о защите чести и достоинства президента РФ. Помимо штрафа уголовная ответственность может быть выражена в тюремном сроке: от 3 до 6 лет реального лишения свободы…

Ну и последняя новость на сегодня: с подачи Минобороны депутаты приняли в первом чтении закон, согласно которому солдаты-срочники смогут заключать кратковременные — до года — военные контракты, в том числе для участия в операциях за пределами РФ. В пояснительной записке к законопроекту указано, что делается это «в связи с активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций». В общем, возникла необходимость повышения мобильности войск. Немножко потянуло Афганистаном , но слышится Сирия … А помните, как, получая согласие на операцию на Ближнем Востоке в Совете Федерации , генеральские чины заверяли, что дело ограничится только воздушными атаками на террористов?

Возможно, заодно этим законопроектом пытаются решить проблему с наемничеством. В России «война за деньги» уголовно наказуема, а о частных военных компаниях при этом слышали все, кроме правоохранительных органов. Дело в том, что наряду со срочниками заключать такие краткосрочные военные контракты смогут и уволенные в запас уже отдавшие свой долг Родине граждане.