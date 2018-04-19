В Лодейном поле обсудили развитие стратегии здравоохранения

Вопрос стратегии развития здравоохранения, качества и доступности медицинской помощи жителям Лодейнопольского района вновь вынесли на депутатские слушания, которые 18 апреля провел глава района Сергей Баранов

Кроме депутатов на встрече присутствовали представители администраций поселений. Эта тема остаётся актуальной, так как во время отчетов жителями отдаленных населенных пунктов задавались вопросы, касающиеся медицинского обслуживания.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Лодейнопольской межрайонной больницы Татьяна Омелящик рассказала, как сейчас организована медицинская помощь сельским жителям. Оказанием помощи занимается Алеховщинская участковая больница, Доможировская амбулатория и восемь ФАПов, которые прошли лицензирование. Непрошедшие лицензирование ФАПЫ закрыли, но фельдшеры работали в Алеховщинской больнице в объединенном фельдшерском отделении. С недавнего времени эту структуру реорганизовали и создали кабинет доврачебной медицинской помощи при Алеховщинской участковой больнице. Два специалиста занимаются выездной работой, обеспечивая как профилактические, так и неотложные вызовы. Раньше нагрузка на одного фельдшера составляла в среднем 3,9 человека в день.

За первый квартал в отдаленные населенные пункты было проведено 196 профилактических и 120 неотложных выездов, и нагрузка возросла до 5,6 человек. Татьяна Александровна рассказала, что выездной работой занимаются не только фельдшеры Алеховщинской больницы, но и специалисты межрайоной больницы. В 2017 году эта работа активизировалась, за год было проведено 18 выездов на село. Составлены графики выездов и на этот год.

По мнению Сергея Баранова, медицинские работники при сложившейся ситуации должны бывать во всех населенных пунктах и попросил руководство больницы включить в график посещений и другие отдаленные населенные пункты, сделав анализ по числу проживающих там жителей, чтобы охват медицинской помощью был полный. На этой встрече обсудили строительство новых ФАПов. Сейчас строится ФАП в деревне Тервеничи, ожидается строительство в Яровщине. По нормативам необходимо возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов в Андреевщине и Шархиничах.

Рассказала Татьяна Омелящик и о средней заработной плате работников здравоохранения в городе и на селе. «Дорожная карта» по указам президента выполняется, но заработная плата, особенно в сельской местности, должна быть выше. Глава Алеховщинского сельского поселения Татьяна Мошникова задала вопросы, которые задавали жители ее поселения, получила исчерпывающие ответы. После обсуждения многих нюансов, депутаты решили через некоторое время вновь вернуться к разговору о медицинском обслуживании в Лодейнопольском районе.