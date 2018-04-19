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Эксперт рассказал об опасности упрощения процедуры оплаты покупок в интернет-магазинах
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Эксперт рассказал об опасности упрощения процедуры оплаты покупок в интернет-магазинах 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Оплачивать покупки в российских интернет-магазинах можно будет только по номеру телефона уже в 2019 году, больше ничего вводить не потребуется.
Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали идею. По их мнению, нововведение стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Эксперты отмечают актуальность вопроса безопасности.
Руководитель агенства кибербезопасности Евгений Лифшиц в эфире радиостанции Москва FM пояснил, что это так же безопасно, как и двухфакторная аутентификация. Число преступлений может закономерно увеличиться, поскольку повышение удобства для пользователей дает то же самое и злоумышленникам.
Систему рассылки SMS мошенники едва ли смогут взломать, считает Лифшиц. По его словам, шлюзы, которые рассылают SMS, будут хорошо защищены, как и сейчас, к примеру, шлюзы банка.
"Весь мир движется к упрощению платежей", — подчеркнул специалист. Есть и более удобные, быстрые и защищенные технологии, уточнил он. В частности, речь идет о Samsung Pay и Apple Pay. Нововведение подразумевает более простой метод, рассказал Лифшиц, но в любом случае он будет стимулировать рост-онлайн торговли. А рост киберпреступлений в сравнении с ним окажется «ничтожным», констатировал эксперт.
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