Эксперт рассказал об опасности упрощения процедуры оплаты покупок в интернет-магазинах

Оплачивать покупки в российских интернет-магазинах можно будет только по номеру телефона уже в 2019 году, больше ничего вводить не потребуется.

Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали идею. По их мнению, нововведение стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Эксперты отмечают актуальность вопроса безопасности.

Руководитель агенства кибербезопасности Евгений Лифшиц в эфире радиостанции Москва FM пояснил, что это так же безопасно, как и двухфакторная аутентификация. Число преступлений может закономерно увеличиться, поскольку повышение удобства для пользователей дает то же самое и злоумышленникам.

Систему рассылки SMS мошенники едва ли смогут взломать, считает Лифшиц. По его словам, шлюзы, которые рассылают SMS, будут хорошо защищены, как и сейчас, к примеру, шлюзы банка.