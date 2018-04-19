Инсталляцию «Я люблю Владикавказ» реконструируют в течение месяца

«Простые, на первый взгляд, светодиодные конструкции, установленные в 2013 году, приобрели статус новой визитной карточки столицы Республики. Фотографии на фоне фразы на осетинском языке стали обязательными не только для жителей, но и для гостей Владикавказа», — сообщается на сайте мэрии.

Сейчас, по данным мэрии, световые трубки «забились и в некоторых частях перегорели», таким образом, чтобы вернуть надписи яркость городские власти решили провести реконструкцию. Планируется, что конструкцию после ремонта вернут на привычное место в следующем месяце.