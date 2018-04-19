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Инсталляцию «Я люблю Владикавказ» реконструируют в течение месяца
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Инсталляцию «Я люблю Владикавказ» реконструируют в течение месяца 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Инсталляцию на берегу Терека в столице Северной Осетии на которой по-осетински написано «Я люблю Владикавказ» реконструируют в течение месяца.
«Простые, на первый взгляд, светодиодные конструкции, установленные в 2013 году, приобрели статус новой визитной карточки столицы Республики. Фотографии на фоне фразы на осетинском языке стали обязательными не только для жителей, но и для гостей Владикавказа», — сообщается на сайте мэрии.
Сейчас, по данным мэрии, световые трубки «забились и в некоторых частях перегорели», таким образом, чтобы вернуть надписи яркость городские власти решили провести реконструкцию. Планируется, что конструкцию после ремонта вернут на привычное место в следующем месяце.
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