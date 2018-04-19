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Глава Серпуховского района Подмосковья просит у Путина защиты от ФСБ и губернатора Воробьева
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Глава Серпуховского района Подмосковья просит у Путина защиты от ФСБ и губернатора Воробьева 

pasmi.ru 19 минут назад
Фото: Новая газета
Глава Серпуховского района Александр Шестун записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором в деталях рассказал о своем противостоянии с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
В обращении использованы сенсационные аудиозаписи разговоров, которые с непокорным главой вели глава администрации губернатора Воробьева Михаил Кузнецов, генерал ФСБ Иван Ткачев и руководитель управления делами президента Андрей Ярин.
В частности, сотрудник администрации президента прямым текстом говорит, что Шестуну нужно написать заявление об отставке, или за его судьбу никто не ручается; а один из руководителей ФСБ обрисовывает схемы, по которым в России сажают губернаторов и глав регионов.
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