Ещё
Южноуральцам повысили МРОТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

Южноуральцам повысили МРОТ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 1 мая на территории Челябинской области будет действовать новый МРОТ, сообщает «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Ольга Смирнова.
Для всей России размер МРОТ — 11 163 рубля. Но на эту величину начисляются районные коэффициенты. С учетом «уральского коэффициента», составляющего 1,15 МРОТ для южноуральцев установлена новая величина в 12 837 рублей 45 копеек.
«Для большинства крупных южноуральских предприятий данная величина МРОТ будет использоваться, в основном, для расчета пособий по временной нетрудоспособности или ухода за ребенком. Влияние новой величины МРОТ более других ощутят компании среднего и малого бизнеса, где размер оплаты труда несколько ниже» — отметил Президент Союза промышленников и предпринимателей, координатор Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны работодателей Виктор Рашников.
Напомним, ФЗ № 41 от 07.03.2018 г. «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“ предписывает организациям всех форм собственности, действующих на территории Челябинской области, при начислении заработной платы учитывать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Неисполнение требований федерального закона влечет наложение административных санкций на руководителей предприятий и организаций.
АиФ: последние новости
Челябинская область увеличит поставки сельхозпродукции в Азию До 1 октября будут решать судьбу ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300547
РФ нашла способ поквитаться с США105
Российским морякам удалось сбежать с Украины127
Болгария: спасибо России, но…249
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение