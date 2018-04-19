Южноуральцам повысили МРОТ

С 1 мая на территории Челябинской области будет действовать новый МРОТ, сообщает «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Ольга Смирнова

Для всей России размер МРОТ — 11 163 рубля. Но на эту величину начисляются районные коэффициенты. С учетом «уральского коэффициента», составляющего 1,15 МРОТ для южноуральцев установлена новая величина в 12 837 рублей 45 копеек.

«Для большинства крупных южноуральских предприятий данная величина МРОТ будет использоваться, в основном, для расчета пособий по временной нетрудоспособности или ухода за ребенком. Влияние новой величины МРОТ более других ощутят компании среднего и малого бизнеса, где размер оплаты труда несколько ниже» — отметил Президент Союза промышленников и предпринимателей, координатор Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны работодателей Виктор Рашников

Напомним, ФЗ № 41 от 07.03.2018 г. «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“ предписывает организациям всех форм собственности, действующих на территории Челябинской области, при начислении заработной платы учитывать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Неисполнение требований федерального закона влечет наложение административных санкций на руководителей предприятий и организаций.