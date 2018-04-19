Федотов: фейковые новости приобретают большую силу с появлением новых технологий 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Новые информационные технологии позволяют фейковым новостям приобретать большую силу, сказал в ходе секции «Кризис доверия в эпоху fake news» в рамках IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
"Появление новых информационных технологий как раз позволяет фейковым новостям приобретать большую силу. Почему они [фейковые новости] создаются — это вопрос уже другой. Почему они создаются по поводу ситуации Сирии — потому что это кому-то нужно, это международная политика. Международная политика — вещь мало приятная, вопросы этики там встречаются довольно редко", — сказал он.
По его словам, в условиях новых информационных технологий «обеспечить человеку право на информацию тяжело», так как информации много, и не всегда потребитель может определить, какая правдивая.
"В информационном пространстве существует четыре регулятора: правовая норма, конкуренция, этическое саморегулирование, программный код. Через четыре регулятора надо действовать. Решение проблем должно быть трансграничным", — добавил он.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.