Ещё
Питьевая вода в Калининске соответствует нормам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

Питьевая вода в Калининске соответствует нормам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Питьевая вода в централизованной системе водоснабжения города Калининск соответствует нормам. Об этом сообщили в ГУП СО «Облводоресурс», осуществляющем водоснабжение районного центра.
Вода поставляется из подземного водозабора с глубины 190 метров, что исключает попадание паводковых и талых вод. Контроль за качеством воды на постоянной основе осуществляет аткарский филиал ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области».
Последние проведенные лабораторные исследования показали, что вода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Превышения предельно-допустимых концентраций нитритов и нитратов не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что в Калининском районе концентрация нитратов в водопроводной воде превышает норму в пять раз. Такой результат был выявлен в ходе гидрохимических исследований.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Челябинский завод уволит тысячи работников «Вы видите, как плохо без меня?» Хит-парад самых хлестких высказываний экс-губернатора Амана Тулеева Прокуратура Кубани требует срочно прекратить разрушение исторических памятников Краснодара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300554
РФ нашла способ поквитаться с США107
Российским морякам удалось сбежать с Украины128
Болгария: спасибо России, но…250
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение