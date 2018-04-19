Питьевая вода в Калининске соответствует нормам

Питьевая вода в централизованной системе водоснабжения города Калининск соответствует нормам. Об этом сообщили в ГУП СО «Облводоресурс», осуществляющем водоснабжение районного центра.

Вода поставляется из подземного водозабора с глубины 190 метров, что исключает попадание паводковых и талых вод. Контроль за качеством воды на постоянной основе осуществляет аткарский филиал ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области».

Последние проведенные лабораторные исследования показали, что вода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Превышения предельно-допустимых концентраций нитритов и нитратов не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининском районе концентрация нитратов в водопроводной воде превышает норму в пять раз. Такой результат был выявлен в ходе гидрохимических исследований.

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