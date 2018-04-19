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Весенний этап акции «Миллион деревьев» начнется 21 апреля в ЦАО
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Весенний этап акции «Миллион деревьев» начнется 21 апреля в ЦАО 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В рамках акции «Миллион деревьев» в ЦАО 21 апреля начнут высаживать новые деревья и кустарники. Жители округа — участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за это и сами выбрали растения.
Приглашаем жителей принять участие! Вместе с вами посадим деревья:
21 апреля в 10:00  — в районе Замоскворечье по адресу: Садовническая улица, дом 21;
— в Таганском районе по адресу: Нижегородская улица, дом 25.
22 апреля в 10:00  — в Мещанском районе по адресу: Большая Переяславская улица, дом 6, корп. 1 и 2;
— в Тверском районе по адресу: Бутырский вал, до 52.
Приходите сами и приглашайте соседей!
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