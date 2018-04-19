Весенний этап акции «Миллион деревьев» начнется 21 апреля в ЦАО

В рамках акции «Миллион деревьев» в ЦАО 21 апреля начнут высаживать новые деревья и кустарники. Жители округа — участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за это и сами выбрали растения.

Приглашаем жителей принять участие! Вместе с вами посадим деревья:

21 апреля в 10:00 — в районе Замоскворечье по адресу: Садовническая улица, дом 21;

— в Таганском районе по адресу: Нижегородская улица, дом 25.

22 апреля в 10:00 — в Мещанском районе по адресу: Большая Переяславская улица, дом 6, корп. 1 и 2;

— в Тверском районе по адресу: Бутырский вал, до 52.

Приходите сами и приглашайте соседей!