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Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и москвичи
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Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и москвичи 

Департамент информационных технологий города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент информационных технологий города Москвы
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего Москвы в рамках стратегии «Умный город». Дискуссия проводится на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет происходить на качественно другом уровне — в цифровом формате. Для этого необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру (дороги, пешеходные зоны, метро), а также развивать современную цифровую инфраструктуру (сети 5G и IoT). Полный переход на электронный документооборот снизит нагрузку на транспортную систему, потому что большинство услуг житель сможет получить через интернет.
«Все городские решения важно создавать исключительно для жителей: врача, учителя, водителя — не важно. Это должна быть единая комфортная городская среда», — отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Чукарин.
Обстановку на дорогах город будет мониторить с помощью современной цифровой инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с туристами москвичи смогут на одном языке. Искусственный интеллект проанализирует жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В предпринимательской сфере изменится система налогообложения за счет внедрения технологии блокчейн. Получить любые документы станет проще, а товары и услуги будут доступны москвичам в одно касание на специальных цифровых платформах. Все это подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие цифрового правительства позволит перевести управление Москвой во многих отраслях на автоматический режим. Миллиарды датчиков, установленных по всему городу, будут собирать, генерировать и анализировать информацию о всех процессах в столице и принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия «Умный город — 2030» разрабатывается по поручению Сергея Собянина. Она определит цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как умного города будущего.
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