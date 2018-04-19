Хостелам решили дать послабление

Депутаты, разработавшие законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях, сочли позицию кабинета министров лоббизмом. И пообещали опротестовать предложенные Правительством поправки в случае их принятия в Конституционном суде.

Многоквартирный вопрос

Правительство подготовило изменения к предложенному группой депутатов Госдумы законопроекту о предоставлении гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Согласно опубликованным на сайте кабмина поправкам, открывать хостелы можно будет только с разрешения общего собрания жильцов. А следить за тем, чтобы хостелы не открывались без согласия собственников помещений, будет специальный орган государственного надзора, по всей вероятности городские жилищные инспекции. Если предлагаемые изменения будут приняты, они вступят в силу 1 октября 2018 года.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, категорически запрещающий размещать хостелы в жилых помещениях. Разработчики документа считают, что многоквартирные дома должны использоваться строго по назначению — для проживания граждан. И поэтому из понятия «средство размещения» в части регулирования гостиничного бизнеса следует полностью исключить категорию объектов жилого фонда. Поправки в Жилищный кодекс, разработанные депутатами Петром Толстым , Галиной Хованской, Павлом Крашенинниковым и Сергеем Катасоновым и уже принятые в первом чтении 13 мая 2016 года, вносят изменение в дефиницию «средство размещения» и указывают на возможность размещения мини-гостиниц исключительно в нежилом фонде.

Лоббизм не пройдёт

«Поправки, опубликованные Правительством, — это сущее безобразие», — возмущена одна из авторов законопроекта, председатель думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. По мнению депутата, предложенные изменения антиконституционны и продиктованы туристическим лобби: «В угоду этим хостельерам происходит внедрение в жилищный фонд деятельности, которая категорически не предусмотрена жилищным законодательством!».

Хованская напомнила, что в ходе работы комиссии по законотворческой деятельности между Правительством и Госдумой было достигнуто соглашение о том, чтобы провести совещание и консультации по этому вопросу, чего так и не было сделано. Кроме того, предложенные кабмином поправки противоречат как позиции премьер-министра Дмитрия Медведева (во время последнего отчёта работе Правительства перед Государственной Думой он поддержал точку зрения разработчиков законопроекта), так и главы государства. «Ситуация абсолютно возмутительная. В первом чтении мы утвердили концепцию закона о том, чтобы не допускать использования жилых помещений в предоставлении гостиничных услуг, и её поддержал президент. А теперь они в Правительстве меняют концепцию своими поправками на противоположную», — негодует Галина Хованская.

По мнению законодателя, легализация размещения хостелов в жилых домах ударит по жителям Москвы Санкт-Петербурга , Владимира, Калининграда Екатеринбурга и других крупных региональных центров. Почти каждый день из этих городов поступают на имя депутатов жалобы и обращения с просьбой пресечь деятельность гостиниц, организованных в жилых домах. А в случае принятия правительственных поправок таких жалоб может стать ещё больше, ведь получить «одобрение» жильцов не очень сложно: достаточно провести собрание в летнее время и в заочной форме.

Депутат уверила « Парламентскую газету » в том, что её коллеги не проголосуют за предложенные кабмином поправки, а в самом крайнем случае опротестуют их в Верховном и Конституционном суде. «Эти поправки антиконституционные, потому что это грубейшее нарушение жилищных прав граждан. Поэтому их отменит и Конституционный, и Верховный суд, — считает законодатель. — Мы не будем голосовать за такие поправки. Я знаю ситуацию: так не только в »Справедливой России» считают, но такова и позиция председателя Думы [ Вячеслава Володина ], и некоторых его замов. Вся московская и петербургская группы депутатов категорически против таких поправок».

В поисках золотой середины

Между тем проблема гостиничных комплексов, расположенных в многоквартирных домах, обсуждается в Госдуме не первый раз. В марте 2017 года вопрос хостелов поднимали члены думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ — первый зампред комитета Александр Сидякин и зампред Павел Качкаев . Тогда они предложили сходный с нынешними правительственными поправками законопроект, согласно которому хостелы можно располагать в жилых домах в том случае, если большинство жителей не выскажутся против этого, а владельцы прилегающих квартир не наложат вето на открытие мини-гостиницы рядом с ними.

Если мы сейчас пойдём по пути тотального запрета, эти гостиничные бизнесы просто уйдут в тень. То есть де-факто они будут существовать, а де-юре мы их просто не поймаем.

«Те поправки, которые мы предложили с Сидякиным, работают примерно по той же схеме. Там смежные с хостелами квартиры должны быть стопроцентно за их размещение. А общее собрание должно насчитывать три четверти голосов, то есть квалифицированное большинство», — напомнил суть законопроекта один из его разработчиков Павел Качкаев. Депутат рассказал «Парламентской газете», что прекрасно понимает жителей многоквартирных домов, вынужденных жить в условиях соседства с гостиницами, однако в то же время предложил коллегам-законодателям подходить к этой проблеме более вдумчиво.

«Если мы сейчас пойдём по пути тотального запрета, эти гостиничные бизнесы просто уйдут в тень. То есть де-факто они будут существовать, а де-юре мы их просто не поймаем. Это примерно как с борьбой с игровыми автоматами: сколько ни запрещай, они продолжают вырастать тут и там как грибы», — поделился оценкой законодатель. И предложил коллегам совместно с Правительством нащупать в этом вопросе золотую середину.