В России откроют 15 волонтерских центров для зрелых и пожилых людей в 2018 году

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. 15 специализированных центров для людей старше 50 лет, желающих заниматься волонтерской работой (так называемые серебряные добровольцы — прим. ТАСС), будет открыто в России до конца текущего года, рассказал в четверг ТАСС председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев

"В нашей стране развивается прекрасное волонтерское движение, и его яркими представителями считаются «серебряные добровольцы». В Год добровольца мы хотим им помочь и создать необходимую инфраструктуру на долгие годы вперед. Начнем мы с 15 субъектов, где будут созданы специализированные волонтерские центры", — сказал Метелев, уточнив, что на каждый такой субъект придется по одному специализированному центру.

Он уточнил, что эти регионы определят до конца мая текущего года. По его словам, эти центры окажутнеобходимую поддержку зрелым и пожилым людям, которые примут решение заниматься волонтерской деятельностью.

"Помимо открытия специальных центров планируется создание серии методических и обучающих материалов, а также распространение социальной рекламы, которая будет информировать граждан старшего возраста о возможности участия в волонтерстве", — добавил собеседник агентства.