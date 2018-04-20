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В 15 регионах России откроются волонтерские центры для пожилых людей
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В 15 регионах России откроются волонтерские центры для пожилых людей 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. 15 волонтерских центров для пожилых людей начнут работу в регионах РФ в текущем году, сообщили в пресс-службе Года добровольца в России.
Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года Путин подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.
"У «серебряных» волонтеров огромный опыт, и каждый из них хочет оставаться востребованным, применять свои знания, умения и энергию. В Год добровольца мы хотим им помочь и заложить фундамент этого явления, создать необходимую инфраструктуру на долгие годы вперед. Начнем мы с 15 субъектов, которые определим в ходе конкурса до конца мая", — цитирует пресс-служба слова председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.
В пресс-службе уточнили, что центры будут созданы на базе геронтологических и молодежных центров, а также отделов комплексного социального обслуживания.
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