В Дорогомилово на встрече с главой управы обсудили подготовку к 9 мая

В Дорогомилово, как и в других районах Москвы , 18 апреля состоялась встреча с главой управы. В ходе собрания обсуждались две темы: об итогах проведения зимних праздников, а также об организации торжественных мероприятий по случаю Дня Победы.

По словам директора ГБУ «Дети — Детям» Елены Цыбульковой, все новогодние мероприятия проведены в соответствии с планом. Сотрудниками центра для ребят были организованы различные конкурсы. В дни каникул все желающие могли посетить шахматную секцию и принять участие в «Рождественских посиделках».

Елена Юрьевна рассказала, что накануне Дня Победы, 8 мая, в общеобразовательной школе № 1232 для ветеранов совместно с районной управой будет организован концерт. Начнется мероприятие в 15:00.

Затем слово было предоставлено директору ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»Татьяне Хрупаловой. Она сообщила, что центром социальной помощи семье и детям в новогодние праздники была организована насыщенная культурно-развлекательная программа. Воспитанники ЦСПСиД участвовали в конкурсе новогодних костюмов «Сказочный маскарад», а также совершили путешествие в парк «Патриот». Семьям с детьми, находящимся в сложной жизненной ситуации, были предоставлены билеты на елки. А ребят с ограниченными возможностями здоровья на дому навестили Дед Мороз и Снегурочка.

Татьяна Петровна рассказала, что в преддверии Дня Победы в центре состоится чаепитие и концерт, главными гостями которого будут ветераны.

Обобщая вышесказанное, глава управы Дорогомилово Алексей Чепиков рассказал, что Поклонная гора стала одной из главных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь состоялись выступления театральных и музыкальных коллективов, мастер-классы, а также масштабная выставка ледяных фигур.

Зимой в Парке Победы работала трехкилометровая лыжная трасса. В районе также функционировали катки, отметил Чепиков.