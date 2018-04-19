Российские истребители Миг-31 на учениях отразили условный ракетный удар

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа России в ходе проведения учений поразили более 60 воздушных целей в небе над полигоном Ашулук в Астраханской области

Летчики высотных истребителей Миг-31БМ отразили ракетный удар зенитно-ракетных комплексов условного противника.

Истребители Су-27 в ходе маневренного воздушного боя поразили цели, имитирующие истребители ПВО.

В ходе выполнения летных задач экипажи высотных истребителей также отрабатывали ускоренную подготовку боевых машин к вылету на незнакомых аэродромах и совершили парные синхронные взлеты.