ФАС обнаружила новый вид нарушений при проведении госзакупок на ремонт дорог

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила новый вид нарушений при государственных закупках, который заключается в искажении изначального технического задания на поставку услуг и товаров.

«Заказчики формируют техническое задание, причем в такой файл погружают формулу, автоматически изменяющую ранее заявленные показатели. После несанкционированного изменения параметров, показатели, представленные участником, противоречат требованиям заказчика. Как следствие, заявка признается некорректно заполненной и может быть отклонена заказчиком», — говорится в сообщении ФАС.

Такое нарушение было выявлено в закупке управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород по ремонту участка автодороги М-7 «Волга» стоимостью 1,7 млрд рублей, аналогичное — ранее в закупке Минтранса Ростовской области на строительство участка дороги с ценой контракта 1,4 млрд рублей.

«Подобное нарушение — подтасовка, искажение данных исходной документации, становится причиной некорректного заполнения заявки и ее последующего отклонения. Обращаем внимание участников закупок на подобные нарушения и возможность защиты своих прав в антимонопольной службе», — сказал заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян, его слова приводит служба.