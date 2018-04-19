«KTZ Express» и «РЖД Логистика» будут развивать ж/д перевозки в международном сообщении 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Между АО «KTZ Express» и АО «РЖД Логистика» подписано соглашение о взаимном развитии железнодорожных перевозок в международном сообщении, следует из сообщения казахстанской компании.
Документ подразумевает расширение географии собственных сервисов за счет взаимовыгодного использования комплекса логистических и экспедиторских услуг двух компаний для организации железнодорожных перевозок по территориям России, Монголии, Казахстана и стран Центральной Азии.
Документ также закрепляет договоренности сторон в области расширения сотрудничества по привлечению транзитных перевозок в универсальном подвижном составе и контейнерах, привлечения грузовой базы для доставки грузов в рефрижераторных контейнерах по территории Казахстана и России, разработки предложений тарифной политики для стимулирования перевозок железнодорожным транспортом, а также взаимному управлению подвижным составом двух компаний, говорится в сообщении.
АО «KTZ Express» — мультимодальная транспортно-логистическая компания, 100% акционером является АО «НК „КТЖ“. АО „РЖД Логистика“ создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.