«KTZ Express» и «РЖД Логистика» будут развивать ж/д перевозки в международном сообщении

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Между АО «KTZ Express» и АО «РЖД Логистика» подписано соглашение о взаимном развитии железнодорожных перевозок в международном сообщении, следует из сообщения казахстанской компании.

Монголии, Документ подразумевает расширение географии собственных сервисов за счет взаимовыгодного использования комплекса логистических и экспедиторских услуг двух компаний для организации железнодорожных перевозок по территориям России Казахстана и стран Центральной Азии.

Документ также закрепляет договоренности сторон в области расширения сотрудничества по привлечению транзитных перевозок в универсальном подвижном составе и контейнерах, привлечения грузовой базы для доставки грузов в рефрижераторных контейнерах по территории Казахстана и России, разработки предложений тарифной политики для стимулирования перевозок железнодорожным транспортом, а также взаимному управлению подвижным составом двух компаний, говорится в сообщении.