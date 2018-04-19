Ещё
«KTZ Express» и «РЖД Логистика» будут развивать ж/д перевозки в международном сообщении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

«KTZ Express» и «РЖД Логистика» будут развивать ж/д перевозки в международном сообщении 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Между АО «KTZ Express» и АО «РЖД Логистика» подписано соглашение о взаимном развитии железнодорожных перевозок в международном сообщении, следует из сообщения казахстанской компании.
Документ подразумевает расширение географии собственных сервисов за счет взаимовыгодного использования комплекса логистических и экспедиторских услуг двух компаний для организации железнодорожных перевозок по территориям России, Монголии, Казахстана и стран Центральной Азии.
Документ также закрепляет договоренности сторон в области расширения сотрудничества по привлечению транзитных перевозок в универсальном подвижном составе и контейнерах, привлечения грузовой базы для доставки грузов в рефрижераторных контейнерах по территории Казахстана и России, разработки предложений тарифной политики для стимулирования перевозок железнодорожным транспортом, а также взаимному управлению подвижным составом двух компаний, говорится в сообщении.
АО «KTZ Express» — мультимодальная транспортно-логистическая компания, 100% акционером является АО «НК „КТЖ“. АО „РЖД Логистика“ создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
ТАСС: последние новости
Биография председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля Зампред Внешэкономбанка считает нецелесообразной передачу Промсвязьбанку кредитов "Русала" Суд арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300554
РФ нашла способ поквитаться с США107
Российским морякам удалось сбежать с Украины128
Болгария: спасибо России, но…250
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение