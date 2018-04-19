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МИД КНР прокомментировал высказывания США о стремлении к «паритетности» во внешней торговле
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МИД КНР прокомментировал высказывания США о стремлении к «паритетности» во внешней торговле 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Нельзя вырабатывать стандарты исключительно исходя из собственных интересов и потребностей, единые международные правила и стандарты должны быть выработаны путем равноправных консультаций. Об этом заявила сегодня представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции, комментируя высказывания США о стремлении к «паритетности» во внешней торговле.
На пресс-конференции был задан вопрос: после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент США Дональд Трамп сказал, что США вводят 2,5-процентную пошлину на китайские автомобили, а взимаемая Китаем пошлина в отношении американских автомобилей составляет 25 проц. США во внешней торговле прежде всего желают следовать принципу «паритетности». Как это прокомментирует китайская сторона?
Хуа Чуньин отметила, что во Всемирной торговой организации /ВТО/ не предусмотрен принцип паритетности в отношении таможенных пошлин, существуют различия в уровне таможенных пошлин у членов ВТО.
Коснувшись вопроса таможенных пошлин на автомобили, Хуа Чуньин сказала, что США вводят 2,5-процентную пошлину только на пассажирские автомобили, а пошлина на грузовики составляет 25 проц.
По ее словам, в Китае 25-процентная пошлина вводится в отношении импорта автомобилей в собранном виде, а пошлина на автомобильные запчасти составляет всего лишь 10 проц.
В 2017 году США поставили в Китай более 280 тыс. автомобилей в собранном виде, а их экспорт из Китая в США составил только 53 тыс. В связи с этим нет смысла сравнивать уровень пошлин Китая и США на автомобили в собранном виде, подчеркнула она.
Госкомитет по делам развития и реформ КНР на днях обнародовал новые меры по повышению уровня открытости в ряде отраслей, в том числе в автомобильной промышленности.
Хуа Чуньин отметила, что Китай будет продолжать углублять реформы и расширять внешние связи по намеченному плану. «Всестороннее продвижение Китаем открытости в обрабатывающей промышленности отражает нашу четкую позицию по вопросу противодействия торговому и инвестиционному протекционизму, свидетельствует о поддержке Китаем широкого и углубленного развития экономической глобализации и осуществления общего развития китайских и зарубежных предприятий в условиях справедливой конкуренции, » — заявила она.
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