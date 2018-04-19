Вице-губернатор ЕАО Куренков уходит в отставку, сообщил источник

"Да, это правда, (увольнение — ред.), …по собственному желанию", — сказал собеседник агентства, комментируя информацию об отставке Куренкова. По словам источника, постановление о новом назначении на пост вице-губернатора еще находится в работе.