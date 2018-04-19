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Вице-губернатор ЕАО Куренков уходит в отставку, сообщил источник
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Вице-губернатор ЕАО Куренков уходит в отставку, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Вице-губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Алексей Куренков уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы правительства региона.
"Да, это правда, (увольнение — ред.), …по собственному желанию", — сказал собеседник агентства, комментируя информацию об отставке Куренкова. По словам источника, постановление о новом назначении на пост вице-губернатора еще находится в работе.
С 2015 по 2016 годы Куренков исполнял обязанности заместителя председателя правительства области — руководителя представительства правительства ЕАО при правительстве Российской Федерации. Затем он исполнял обязанности вице-губернатора региона, а в августе 2016 года был назначен на должность вице-губернатора ЕАО.
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