Ветеранов из Дмитровского района поздравят с 9 Мая концертом духового оркестра и салютом

В Дмитровском районе 9 мая пройдет ряд торжественных мероприятий ко Дню Победы. Программу праздника во время встречи главы управы Дмитровского района с жителями, которая состоялась 18 апреля, представила заместитель главы управы по работе с населением Роза Антонян. Как сообщила Антонян, планируются награждение ветеранов, выступление духового оркестра и праздничный салют.

— В 12.00 нас ждет митинг на Аллее Славы, на котором ветераны будут награждены медалями к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии, — отметила Антонян. — Митинг продлится около часа, после него запланированы праздничные мероприятия в парке «Ангарские пруды».

Она также добавила, что в 14.00 на сцену в парке выйдет духовой оркестр, а в 22.00 запустят салют.

Напомним, парк «Ангарские пруды» располагается по адресу ул. Софьи Ковалевской, вл. 1. (мю)