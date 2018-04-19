ОЭЗ «Алабуга» станет региональным оператором Фонда «Сколково» до конца 2018 года

КАЗАНЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Управляющая компания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в четверг подписала с Фондом «Сколково» план совместных мероприятий, необходимых для получения статуса регионального оператора, передает корреспондент ТАСС с площадки Российского венчурного форума, где состоялось подписание.

"ОЭЗ станет первым в Татарстане и в Поволжском регионе оператором «Сколково», а также первой особой экономической зоной в перечне региональных операторов. Задачи региональных операторов Фонда «Сколково» — поиск перспективных исследовательских проектов, развитие R&D центров, привлечение финансирования со стороны бизнеса.

Подписанный сегодня план мероприятий предусматривает получение ОЭЗ «Алабуга» статуса регионального оператора Фонда «Сколково» до конца 2018 года", — сказали в пресс— службе ОЭЗ.

Представители ОЭЗ добавили, что «Алабуга» использует свой опыт и компетенции эффективного привлечения инвесторов в работе в качестве регионального оператора. Кроме того, в этом качестве ОЭЗ предоставит своим клиентам доступ к сервисам Фонда «Сколково»: содействие в привлечении инвестиций, менторские и акселерационные программы, поддержку в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, в привлечении инвестиций.

"Алабуга" — крупнейшая ОЭЗ промышленно— производственного типа в России , создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. По словам главы республики Рустама Минниханова, в «Алабуге» зарегистрировано 56 резидентов, 23 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за 10 лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций — около 160 млрд рублей.

Российский венчурный форум проходит в Казани с 19 апреля, в нем участвуют представители российских технологических компаний и инвесторов. В рамках деловой программы форума обсуждаются темы развития венчурного рынка, цифровизации экономики, роль государства в венчурном инвестировании.