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ОЭЗ «Алабуга» станет региональным оператором Фонда «Сколково» до конца 2018 года
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ОЭЗ «Алабуга» станет региональным оператором Фонда «Сколково» до конца 2018 года 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Управляющая компания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в четверг подписала с Фондом «Сколково» план совместных мероприятий, необходимых для получения статуса регионального оператора, передает корреспондент ТАСС с площадки Российского венчурного форума, где состоялось подписание.
"ОЭЗ станет первым в Татарстане и в Поволжском регионе оператором «Сколково», а также первой особой экономической зоной в перечне региональных операторов. Задачи региональных операторов Фонда «Сколково» — поиск перспективных исследовательских проектов, развитие R&D центров, привлечение финансирования со стороны бизнеса.
Подписанный сегодня план мероприятий предусматривает получение ОЭЗ «Алабуга» статуса регионального оператора Фонда «Сколково» до конца 2018 года", — сказали в пресс— службе ОЭЗ.
Представители ОЭЗ добавили, что «Алабуга» использует свой опыт и компетенции эффективного привлечения инвесторов в работе в качестве регионального оператора. Кроме того, в этом качестве ОЭЗ предоставит своим клиентам доступ к сервисам Фонда «Сколково»: содействие в привлечении инвестиций, менторские и акселерационные программы, поддержку в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, в привлечении инвестиций.
"Алабуга" — крупнейшая ОЭЗ промышленно— производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. По словам главы республики Рустама Минниханова, в «Алабуге» зарегистрировано 56 резидентов, 23 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за 10 лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций — около 160 млрд рублей.
Российский венчурный форум проходит в Казани с 19 апреля, в нем участвуют представители российских технологических компаний и инвесторов. В рамках деловой программы форума обсуждаются темы развития венчурного рынка, цифровизации экономики, роль государства в венчурном инвестировании.
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