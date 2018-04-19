Сенат Казахстана разрешил переброску военных грузов США через Каспий

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал соглашение с США об использовании двух портов на Каспийском море для переброски американских военных грузов в Афганистан . Об этом сообщили в четверг местные информагентства.

Сенаторы согласились с предложением Вашингтона поменять основной маршрут материального обеспечения американского контингента в Афганистане, который прежде проходил через Пакистан

Решение было принято связи с военно-политической нестабильностью и существующими разногласиями в отношениях США и Пакистана.

Американская сторона предложила снабжать свой контингент с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным транспортом через Узбекистан в Афганистан.

Соглашение между Казахстаном и США о коммерческом транзите военных грузов для проведения операции в Афганистане действует с 2010 года. Кроме наземного (железнодорожного) маршрута, действует ещё и воздушный.

В марте 2018 года мажилис (нижняя палата парламента) республики поддержал законопроект о внесении изменений в соглашение, включив в него два порта на Каспии — Актау и Курык. Документ должен подписать президент.