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Ксения Бородина похвасталась достижением старшей дочери
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Ксения Бородина похвасталась достижением старшей дочери 

Letidor.ru 44 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Светская дива, бизнесвумен, звездная мама Ксения Бородина похвасталась достижением своей старшей дочери. Девочка приняла участие в спортивных соревнованиях — и заняла призовое место.
Об этом звездная мама с гордостью рассказала поклонникам, разместив снимок малышки в личном блоге:
Первые наши серьезные соревнования: 2 открытое первенство центра художественной гимнастики. В нашей категории выступали 15 девочек, моя кнопка заняла почетное 3 место,
сообщила Ксения Бородина поклонникам.
«Марусенька — мамино счастье, гордость и радость», — порадовались за кроху подписчики знаменитости. — «Очень красивая девочка, настоящая умничка, поздравляю», «Маруся — ангелочек и большая-большая умница! Мы поздравляем вас и вашу доченьку», «Умница! Поздравляю».
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 21 Апр 2018 в 5:43 PDT  Напомним, Ксения Бородина и ее супруг, бизнесмен Курбан Омаров официально оформили отношения в 2015 году. Пара растит дочь Теону (2015 года рождения), а также Марусю (2009) — дочку Ксении от брака с бизнесменом Юрием Будаговым (экс-супруги были вместе с 2008 по 2011 год). У Курбана от предыдущих отношений есть сын Омар.
К слову, на днях Ксения Бородина отчитала подписчиков за «грязные» комментарии в адрес детей.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 21 Апр 2018 в 12:32 PDT  Фото: Instagram @borodylia
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