Бородина устроила истерику из-за оскорблений дочери

Телеведущая Ксения Бородина изощренно отомстила обидчикам. Звезда осрамила злопыхателей в соцсети.

Недавно дочери телеведущей Марусе исполнилось 10 лет, желая поздравить свою кровиночку с первой круглой датой, Бородина опубликовала в Instagram фотографию с вечеринки по случаю дня рождения. Под снимком Ксения написала трогательное признание в любви.

Как водится подписчики принялись комментировать пост, но, к сожалению для звезды, вместо ожидаемых поздравлений на девочку обрушился шквал критики. Бородина была в таком бешенстве, что принялась скрупулезно исследовать аккаунты тех, кто плохо отозвался о Марусе.

Звезда собрала фотографии злопыхательниц и опубликовала их на своей станице. Ниже она с жаром отчитала грубиянок за привычку оскорблять детей.

Ксения предложила ввести штраф за «грязный язык людей в интернете». Барышня заявила, что ей стыдно было читать мерзости под невинной фотографией малюток. «Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть!» — в истерике продолжала телеведущая.

Далее Ксения написала, что люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес беззащитных ребятишек, сами очень страдают. "…от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, разряжаясь таким образом…"Счастливые Мамы"… Да никогда так счастливые люди не выглядят! Вы несчастные Мамы и пытаетесь изобразить из себя хоть что-то, но, увы и ах, вы — дно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — не унималась в своем гневе звезда.

Женщина призналась, что совсем не ожидала такой негативной реакции, это неприятное открытие выбило ее из колеи. «Я, публикуя фотки, даже на секунду не могла подумать, что вместо поздравлений я буду читать эту грязь. Мне позвонила подруга и сказала: „Какой ужас, что творится с людьми, я даже не поняла о чем речь, мы прыгали на день рождении с детками!“ Стыдно за такое общество, стыдно за людей. В целом, стыдно за такие жалкие души», — написала Бородина.