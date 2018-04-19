На Школьном озере откроется детский велосезон

С 21 апреля на территории Озеропарка заработает пункт проката велосипедов и электромобилей, организованный Культурным центром «Доброволец».

Инфраструктура парка, находящегося на берегу зеленоградского Школьного озера вблизи корпуса 1002, позволяет детям устраивать гонки и прогулки на веломобилях, электромобилях и велосипедах.

Территория Озеропарка максимально приближена к реальным дорожным условиям улиц города. На дорожках размещены специальные знаки дорожного движения, пешеходные зебры и макеты зданий, подземные переходы. Также для маленьких гостей будет работать батут.

Прокат будет работать в будни с 15.00 до 19.00, в выходные — с 10.00 до 19.00.

В связи с погодными условиями режим работы может быть изменен.

Подробности можно узнать по ссылке.