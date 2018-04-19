Ещё
На Школьном озере откроется детский велосезон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

На Школьном озере откроется детский велосезон 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
С 21 апреля на территории Озеропарка заработает пункт проката велосипедов и электромобилей, организованный Культурным центром «Доброволец».
Инфраструктура парка, находящегося на берегу зеленоградского Школьного озера вблизи корпуса 1002, позволяет детям устраивать гонки и прогулки на веломобилях, электромобилях и велосипедах.
Территория Озеропарка максимально приближена к реальным дорожным условиям улиц города. На дорожках размещены специальные знаки дорожного движения, пешеходные зебры и макеты зданий, подземные переходы. Также для маленьких гостей будет работать батут.
Прокат будет работать в будни с 15.00 до 19.00, в выходные — с 10.00 до 19.00.
В связи с погодными условиями режим работы может быть изменен.
Подробности можно узнать по ссылке.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Зеленоградцам предлагают написать «Тотальный диктант» Ваш вопрос к власти: мониторинг проблем жителей Зеленограда Водоемы Зеленограда готовят к купальному сезону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300557
РФ нашла способ поквитаться с США107
Российским морякам удалось сбежать с Украины129
Болгария: спасибо России, но…253
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение