9 мая киноклуб «Эльдар» приглашает на праздничный концерт

Праздничную программу с участием детской хоровой студии «Веснянка», хора «Подснежник» и и духового оркестра детской музыкальной школы имени Табакова подготовили в киноклубе «Эльдар» специально к Дню Победы.

«Вы услышите марш «Молодость» Шепелева, «Вальс „Грезы“ Андреева, „Катюшу“ Блантера, „Синий платочек“ Петерсбурского, „Парижское танго“ Брюна, „Мою Москву“ Дунаевского, „Пусть всегда будет солнце“ Островского и другие произведения», — сообщили организаторы.

После концерта гостей киноклуба будет ждать праздничная программа для ветеранов и полевая кухня.

Начало программы в 15.00.