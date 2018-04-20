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9 мая киноклуб «Эльдар» приглашает на праздничный концерт
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9 мая киноклуб «Эльдар» приглашает на праздничный концерт 

Управа района Ясенево 48 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
Праздничную программу с участием детской хоровой студии «Веснянка», хора «Подснежник» и и духового оркестра детской музыкальной школы имени Табакова подготовили в киноклубе «Эльдар» специально к Дню Победы.
«Вы услышите марш «Молодость» Шепелева, «Вальс „Грезы“ Андреева, „Катюшу“ Блантера, „Синий платочек“ Петерсбурского, „Парижское танго“ Брюна, „Мою Москву“ Дунаевского, „Пусть всегда будет солнце“ Островского и другие произведения», — сообщили организаторы.
После концерта гостей киноклуба будет ждать праздничная программа для ветеранов и полевая кухня.
Начало программы в 15.00.
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