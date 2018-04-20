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В Самаре в рамках «Дня призывника» заложат первую в России Аллею призывника
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В Самаре в рамках «Дня призывника» заложат первую в России Аллею призывника 

АиФ-Самара 40 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В пятницу, 20 апреля, в 12:00, в Самаре, в парке Победы пройдёт «День призывника», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, представители ЦВО, областного правительства, руководители общественных и ветеранских организаций, облвоенком, юнармейцы, воспитанники ДОСААФ и призывники.
В праздничной программе: выступление барабанщиц Самарского юридического института ФСИН, духового оркестра казачьего кадетского корпуса, соревнования «Армейский калейдоскоп» на кубок военного комиссара, выставка спецтехники для задержания проникших на охраняемый объект лиц, оружия, обмундирования, демонстрация конной полиции и кинологов.
На празднике будут раздаваться георгиевские ленточки.
В рамках «Дня призывника», посадив дерево, заложат первую в России Аллею призывника. Эта традиция станет ежегодной.
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