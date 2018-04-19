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В Самаре прошли соревнования юнармейцев, посвященные 100-летию областного военного комиссариата
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В Самаре прошли соревнования юнармейцев, посвященные 100-летию областного военного комиссариата 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребята состязались в разборке-сборке стрелкового оружия, снаряжении магазина учебными патронами, стрельбе из автомата в электронном тире, тематической викторине «Воинские звания».
На базе спорткомплекса Самарского государственного технического университета прошли областные военно-спортивные соревнования среди юнармейцев, посвященные 100-летию военного комиссариата Самарской области.
В состязаниях приняли участие 14 юнармейских отрядов, из которых четыре представлены воспитанниками детских домов и школ-интернатов.
Юнармейцы соревновались в разборке-сборке стрелкового оружия, снаряжении магазина учебными патронами, стрельбе из автомата в электронном тире, тематической викторине «Воинские звания», выполнении норматива надеванию противогаза. В бассейне параллельно проходили состязания по плаванию вольным стилем на короткие и длинные дистанции, а также эстафете 2 по 25 метров.
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