В Самаре прошли соревнования юнармейцев, посвященные 100-летию областного военного комиссариата

Ребята состязались в разборке-сборке стрелкового оружия, снаряжении магазина учебными патронами, стрельбе из автомата в электронном тире, тематической викторине «Воинские звания».

На базе спорткомплекса Самарского государственного технического университета прошли областные военно-спортивные соревнования среди юнармейцев, посвященные 100-летию военного комиссариата Самарской области

В состязаниях приняли участие 14 юнармейских отрядов, из которых четыре представлены воспитанниками детских домов и школ-интернатов.

Юнармейцы соревновались в разборке-сборке стрелкового оружия, снаряжении магазина учебными патронами, стрельбе из автомата в электронном тире, тематической викторине «Воинские звания», выполнении норматива надеванию противогаза. В бассейне параллельно проходили состязания по плаванию вольным стилем на короткие и длинные дистанции, а также эстафете 2 по 25 метров.