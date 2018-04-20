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Первую в России «Аллею призывника» открыли в Самаре
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Первую в России «Аллею призывника» открыли в Самаре 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественной церемонии приняли участие около 30 ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, представители командования Центрального военного округа, правительства Самарской области, юнармейцы.
«Аллею призывника» открыли сегодня в Самаре, заложив в России новую традицию посадки дерева к началу призывных кампаний.
«Мы подготовили специальную аллею, была закуплена береза. Теперь каждую призывную кампанию перед отправкой новобранцев мы будем торжественно сажать дерево. Нашу идею оценили и в Екатеринбурге, и в Москве. Мои коллеги из других регионов также выразили желание запустить у себя такую акцию», –— отметила военный комиссар Промышленного района Самары Елена Черникова.
В открытии аллеи, которое было приурочено к началу весенней призывной кампании, приняли участие около 30 ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, представители командования Центрального военного округа, правительства Самарской области, юнармейцы, жители города.
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