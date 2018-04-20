Первую в России «Аллею призывника» открыли в Самаре

В торжественной церемонии приняли участие около 30 ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, представители командования Центрального военного округа, правительства Самарской области , юнармейцы.

«Аллею призывника» открыли сегодня в Самаре , заложив в России новую традицию посадки дерева к началу призывных кампаний.

«Мы подготовили специальную аллею, была закуплена береза. Теперь каждую призывную кампанию перед отправкой новобранцев мы будем торжественно сажать дерево. Нашу идею оценили и в Екатеринбурге , и в Москве . Мои коллеги из других регионов также выразили желание запустить у себя такую акцию», –— отметила военный комиссар Промышленного района Самары Елена Черникова.

В открытии аллеи, которое было приурочено к началу весенней призывной кампании, приняли участие около 30 ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, представители командования Центрального военного округа, правительства Самарской области, юнармейцы, жители города.