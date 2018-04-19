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Подготовка к ЧМ по футболу: в столице учились освобождать заложников
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Подготовка к ЧМ по футболу: в столице учились освобождать заложников 

Вести.Ru 2 часа назад
Спецоперация по освобождению заложников в центре столицы. У Крымского моста отряды быстрого реагирования отрабатывали совместные действия в преддверии чемпионата мира по футболу. На глазах у москвичей и гостей столицы развернулось зрелище, достойное фильма-боевика. По легенде, вооруженные до зубов бандиты удерживали людей в помещении спасательной станции.
Спасательную станцию «Крымский мост» захватили неизвестные, в заложниках несколько десятков человек, в том числе и сотрудники станции. У преступников внушительный арсенал оружия и наркотики, которые попали на территорию России вместе со злоумышленниками из другой страны. И это — в разгар чемпионата мира по футболу.
"Отсюда катера пойдут на «Лужники» обеспечивать безопасность чемпионата мира по футболу", объясняет Александр Бушуев, начальник поисково-спасательной станции «Крымский мост».
Конечно, это только сценарий учений. В преддверии крупных событий, подобных предстоящему турниру по футболу, взаимодействие отрабатывают представители СОБРа Центральной таможни и спасатели отряда «Крымский мост». Задача номер один — попасть на станцию.
Сигнальные ракеты, дымовые шашки. Чтобы обезвредить злоумышленника, в ход идут патроны, разумеется, холостые, из штатного оружия офицеров. Раненый офицер СОБРа при выполнении приказа оказался воде. Финальное задание — вытащить пострадавшего коллегу как можно скорее.
До главного спортивного события года — чемпионата мира по футболу — остаются считанные месяцы. Впереди десятки тренировок. На следующих учениях будут отрабатывать эвакуацию фанатов по воде.
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