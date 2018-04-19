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Подготовку к празднованию Дня Победы обсудили в Западном Дегунине на встрече с жителями
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Подготовку к празднованию Дня Победы обсудили в Западном Дегунине на встрече с жителями 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Глава управы Западного Дегунина Оксана Молодецкая провела очередную встречу с населением, которая состоялась в среду, 21 апреля. В ходе встречи с жителями обсудили вопросы о проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
После тематических докладов, характеризующих работу администрации района в этом направлении, собравшиеся задали интересующие вопросы и получили компетентные ответы.
Кроме того, на встрече обсудили и другие актуальные для жителей Западного Дегунина вопросы — это работа управляющих компаний, плановое благоустройство, освещение дворов.
Мероприятие проходило по адресу ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1. Прийти и задать свои вопросы руководителям районных служб смогли все желающие без предварительной записи. (то)
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