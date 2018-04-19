Крупные клиенты подтянули результаты Publicis Groupe

У Publicis Groupe наконец наступила белая полоса после сложного 2017 года, когда компания потеряла ряд важных клиентов. Французский рекламный холдинг отчитался об органическом росте выручки на 1,6% в I квартале. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали скромные 0,3%.

Publicis Groupe назвала итоги квартала удовлетворительными, поскольку в прошлом году компания стартовала гораздо хуже (-1,2%). Глава группы Артур Садун отметил положительную динамику в Северной Америке (2,8%) и в Европе (0,3%). Первый квартал был очень напряженным для их бизнеса, поскольку компания сфокусировалась на трех задачах.

Во-первых, сохранить хорошие показатели несмотря на реорганизацию. Во-вторых, подтвердить привлекательность своей модели, превратив идеи в победы на тендерах. В-третьих, представить команде, клиентам и финансовому сообществу стратегический план Sprint To The Future. Садун заявил, что по все поставленные задачи были выполнены, а иногда и перевыполнены.