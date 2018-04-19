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Крупные клиенты подтянули результаты Publicis Groupe
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Крупные клиенты подтянули результаты Publicis Groupe 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
У Publicis Groupe наконец наступила белая полоса после сложного 2017 года, когда компания потеряла ряд важных клиентов. Французский рекламный холдинг отчитался об органическом росте выручки на 1,6% в I квартале. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали скромные 0,3%.
Publicis Groupe назвала итоги квартала удовлетворительными, поскольку в прошлом году компания стартовала гораздо хуже (-1,2%). Глава группы Артур Садун отметил положительную динамику в Северной Америке (2,8%) и в Европе (0,3%). Первый квартал был очень напряженным для их бизнеса, поскольку компания сфокусировалась на трех задачах.
Во-первых, сохранить хорошие показатели несмотря на реорганизацию. Во-вторых, подтвердить привлекательность своей модели, превратив идеи в победы на тендерах. В-третьих, представить команде, клиентам и финансовому сообществу стратегический план Sprint To The Future. Садун заявил, что по все поставленные задачи были выполнены, а иногда и перевыполнены.
С начала года Publicis Groupe получила беспрецедентное количество новых клиентов. Это глобальные аккаунты Mercedes Benz, Carrefour, Campbell’s и Marriott, а также локальные Red Bull (США) и Kraft Heinz (Китай).
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