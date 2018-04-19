С паводком в Бокситогорском районе борется тяжёлая техника

Ликвидацией последствий паводка в Бокситогорском районе активно занимается привлечённая дорожным и спасательным ведомствами тяжелая техника. Об этом сообщает ГКУ «Ленавтодор».

В настоящий момент дорожники уточняют информацию о затоплении подъезда к деревне Славково, в которой проживают 15 человек.

По предварительной информации, зона подтопления в Бокситогорском районе в настоящий момент составляет до полукилометра, а глубина достигает полуметра.

Ленавтодор сообщил, что держит ситуацию на особом контроле. Информация о производстве ремонтных работ поступает каждые полчаса в диспетчерскую службу ведомства.