Юдаева: веротяность снижения ставки снизилась 

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Первый зампред Банка России Ксения Юдаева сегодня анонсировала грядущие поправки в политику регулятора: от возможности паузы в снижении ставки до изменения объемов покупки валюты для Минфина.
Произошли значительные перемены с момента последнего заседания Банка России Банк России 23 марта, когда регулятор на втором в 2018 г. заседании по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. С тех пор цены на нефть взлетели на $8-10, а 6 апреля США объявили новые санкции против РФ, самые жесткие вводимые когда-либо против России. Курс рубля потерял былую стабильность, а иностранные инвесторы потянулись из российских активов. Все это будет учтено. Очередное заседание совета директоров Банка России состоится 27 апреля. «Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась», — заявила Юдаева. "Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее, это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров", — уточнила она. Если ранее ЦБ допускал переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г., то теперь регулятор может пересмотреть тракеторию снижения ставки. «Мы всю траекторию видимо пересмотрим. Наверное, за счет этого чуть-чуть позже будет. Но пока, мне кажется, риски того, что это не произойдет в 2018 г., меньше, но в 2018 г. это может произойти позже, чем мы ожидали до этого», — допустила Юдаева. Причин для этого несколько — это и ослабление рубля и санкции против ведущих компаний, которые будет поддерживать государство. «Мы к каждому совету директоров всегда пересматриваем прогноз, делаем ревизию прогноза, исходя из последних событий. То ослабление курса, которое произошло, — оно определенный эффект на инфляцию будет иметь, значит, повлияет на ближайшие прогнозы. К последующим заседаниям будет лучше понятно, как развивается ситуация и какие эффекты будут на инфляцию», — отметила Юдаева. На инфляцию давит и рост зарплат. «Не забывайте, что последние данные о зарплате были настораживающие. Сейчас уже чуть менее настораживающие. С другой стороны, произошли все эти изменения с валютным курсом. Соответственно, все эти изменения нужно учесть», — подчеркнула она. ЦБ, сделав перерыв в покупке валюты с 6 по 17 апреля из-за нестабильности на валютном рынке, может скорректировать объемы покупки на один или несколько месяцев. "Будем смотреть на ситуацию, задача в том, чтобы в течение определенного горизонта просто то, что сейчас не купили, купить позже. Но какой этот горизонт — также может зависеть от ситуации", — пояснила Юдаева. Точные планы по настройке денежно-кредитной политики ЦБ объявит 27 апреля.