После претензий к RT Пушков предложил проанализировать на предвзятость контент BBC

«Они сейчас выдвинули семь претензий по необъективности, якобы. Я вам должен сказать, я регулярно смотрю BBC. Если уж говорить о необъективности, то там мы можем насчитать не семь, а 27 претензий к ним. Если они, допустим, ограничивают деятельность Russia Today на территории Великобритании , эта давняя мысль, то я считаю, что мы должны принять абсолютно аналогичные меры: проанализировать их контент, найти подтверждение (а это, я вас уверяю, будет очень легко сделать) необъективности и предвзятости вещания».

Накануне британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ RT. В ведомстве считают, что количество потенциально нарушающих кодекс Ofcom программ увеличилось в связи с делом Скрипалей. В свою очередь, в RT подчеркнули, что редакционный подход не претерпел изменений после инцидента в Солсбери. Телеканал пообещал обсудить ситуацию непосредственно с регулятором.