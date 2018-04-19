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Аксенов предложил дать больше полномочий проверяющим органам для эффективной работы
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Аксенов предложил дать больше полномочий проверяющим органам для эффективной работы 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил расширить полномочия проверяющих органов, чтобы при выявлении нарушений норм пожарной безопасности решения по объектам принимались незамедлительно. Об этом он сообщил по видеоконференцсвязи на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.
В Крыму и Севастополе для снятия административной нагрузки с бизнеса в соответствии с федеральным конституционным законом до 1 марта 2019 года действует мораторий на проведение плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля за соблюдением предпринимателями обязательных требований.
"Считаю, что законодательно надо вносить инициативы,
чтобы давать больше полномочий проверяющим структурам. Сегодня эта система [взаимодействия между проверяющими органами] не совершенна, она не работает.
Бизнесмены все это прекрасно понимают, пользуются всем этим", — пояснил он.
По его словам, таким образом затягивается процесс принятия решений относительно объектов, в работе которых выявили нарушения. «Я считаю, что как раз у прокуратуры должны быть [функции], пришли из МЧС, нарушили [предприниматели] какие-то нормы противопожарной безопасности, через 15 минут все должно быть опечатано и закрыто», — добавил он.
Аксенов сообщил, что «на неделе направили в суд ряд обращений — 53 — на закрытие крупных торговых центров», однако решения судов еще ожидаются, «и в этом процессе задействована масса органов».
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