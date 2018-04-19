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В Воронеже возобновят «дачные» маршруты
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В Воронеже возобновят «дачные» маршруты 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Автобусы выйдут на линии с 20 апреля. Сезонные автобусные маршруты, обслуживающие воронежских дачников, начнут работать с пятницы, 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В Воронеже запустят девять «дачных» маршрутов, как и в 2016-2017 годах. Организация работы автобусов будет осуществляться с учётом опыта прошлых лет и просьб горожан, уточнили в городской администрации. №7с «ул. Перхоровича — СНТ „Отдых“№53с „ул. Димитрова — Сомово“№53сб „ул. Димитрова — СНТ „Большая семья“№58с „ул. Перхоровича — Сады Дальние (ост. № 13)“№59ас „з-д ГОО — Сады „Дружба“№60с „ул. Средне-Московская — п. Рыбачий (ост. № 1)“№68тс „Завод ГОО — Сады „Алексеевские“;№76с „Сады Ближние — ж.д. вокзал „Воронеж-1“№113сд „ж.д. вокзал „Воронеж-1“ — Сады Дальние (ост. № 13)“№122с „Отрожка — Буденный (ост. „Тополя-2“)“ На маршруте №68тс будут работать автобусы малого класса, на всех остальных — среднего класса (“ПАЗ“). Дарья Крымова
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