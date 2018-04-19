Автозаводский парк увеличится на 1,7 га

Участок площадью 1,7 га планируется включить в границы парка культуры и отдыха Автозаводского района. Данный вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии думы по экологии сегодня, 19 апреля.

Как отметил председатель комиссии Михаил Кузнецов , в советское время эта территория принадлежала парку, но затем ее отмежевали.

«Мы начинаем возврат в муниципальную собственность данного участка, когда-то отрезанного от Автозаводского парка и наделения его статусом озелененной территории. Сегодня фактически незаметно, где именно он отделен. Участок выглядит, как часть парка. Но необходимо вернуть его юридически и устранить существующую коллизию», — сказал Кузнецов.

Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры Александр Корнилов также отметил, что земельный участок, о котором идет речь, в соответствии с генеральным планом относится к многофункциональной зоне. Он расположен в границах объекта культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха».

«Ранее на данной территории планировалось построить бассейн с водными аттракционами, но в настоящее время администрацией города подготовлено постановление о внесении изменений в вид разрешенного использования. Оно направлено в профильные структурные подразделения. Но для того, чтобы передать участок парку, необходимо также внести изменения в проект планировки и межевания, а это влечет определенные затраты и по времени, и по средствам. Поэтому мы предлагаем внести изменения в сам порядок, это будет короткий путь для достижения цели. Другой вариант — просто создать еще один участок озелененной территории», — отметил Корнилов.

Напомним, аттракционы в Автозаводском парке проверили на безопасность.

Фото: Автозаводский парк