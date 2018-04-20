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Автозаводсий парк увеличится на 1,7 гектаров
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Автозаводсий парк увеличится на 1,7 гектаров 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Члены комиссии по экологии нижегородской Думы поддержали вопрос включения участка, ранее выделенного под строительство аквапарка, в озелененную территорию Автозаводского парка. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
Вопрос о возможности включения участка площадью 1,7 гектар в границы парка был внесен по инициативе градозащитницы, председателя Союза попечительских советов Нижегородских парков Марии Поповой.
Формально участок находится внутри парка, но юридически озелененной территорией общего пользования не являлся. Депутаты поддержали вопрос включения участка в парковые границы. Председатель комиссии Михаил Кузнецов ("Единая Россия") предложил направить в департамент строительства рекомендательное письмо со всей информацией и начинать вносить участок в озелененную территорию.
"Удалось спасли 300 деревьев, которые были приговорены к вырубке ради спорного капитального объекта", — заметила Попова.
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