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Вакцинацию домашних животных в Братееве начнут проводить с 20 апреля
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Вакцинацию домашних животных в Братееве начнут проводить с 20 апреля 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
В районе Братеево проведут вакцинацию домашних животных. Прививочная кампания стартует в пятницу, 20 апреля.
Привить домашних питомцев на территории района можно будет в нескольких пунктах. Так, вакцинацию будут проводить по адресам: улица Ключевая, дом 4, корпус 2, улица Паромная, дом 9, корпус 2 и улица Алма-Атинская, дом 9, корпус 2. Привить животных можно будет в период с 16:00 до 19:00 часов.
Кроме того, по этим же адресам вакцинацию животных проведут и в субботу, 21 апреля. Прививочная кампания стартует в 10:00.
Вакцинация домашних животных проводится в преддверии начала дачного сезона и массового вывоза питомцев на загородные участки. В связи с этим на выделенных площадках Южного округа Москвы организованы специальные прививочные пункты.
Фото: приют «Бирюлево».
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 Ещё 2 источника 
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