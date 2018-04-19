Вакцинацию домашних животных в Братееве начнут проводить с 20 апреля

В районе Братеево проведут вакцинацию домашних животных. Прививочная кампания стартует в пятницу, 20 апреля.

Привить домашних питомцев на территории района можно будет в нескольких пунктах. Так, вакцинацию будут проводить по адресам: улица Ключевая, дом 4, корпус 2, улица Паромная, дом 9, корпус 2 и улица Алма-Атинская, дом 9, корпус 2. Привить животных можно будет в период с 16:00 до 19:00 часов.

Кроме того, по этим же адресам вакцинацию животных проведут и в субботу, 21 апреля. Прививочная кампания стартует в 10:00.

Вакцинация домашних животных проводится в преддверии начала дачного сезона и массового вывоза питомцев на загородные участки. В связи с этим на выделенных площадках Южного округа Москвы организованы специальные прививочные пункты.

Фото: приют «Бирюлево».