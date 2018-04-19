В школе №1362 пройдет образовательная акция, посвященная истории Отечества

Тест по знанию истории Московского народного ополчения и Великой Отечественной войны проведут в Соколиной горе.

В отделении школы № 1362 на Ткацкой улице в субботу, 21 апреля, проведут тест по истории. Организаторами выступают представители районного Молпарлама. Как сообщил председатель Молодежной палаты Соколиной горы Артур Иванов , в районе ведется крупная просветительская работа по истории создания и деятельности 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы (ныне — Соколиная гора). Тест покажет, насколько данная работа эффективна.

Напомним, что силами активистов были собраны и опубликованы данные о тысячах участников боев, которые прошли в 1941 году, проведено множество тематических мероприятий.

Начало мероприятия 21 апреля.

Адрес: улица Ткацкая, 47.

Регистрация участников в 10:30, начало тестирования в 11:00.

Вход свободный. Необходима регистрация по ссылке.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1362».