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В школе №1362 пройдет образовательная акция, посвященная истории Отечества
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В школе №1362 пройдет образовательная акция, посвященная истории Отечества 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Тест по знанию истории Московского народного ополчения и Великой Отечественной войны проведут в Соколиной горе.
В отделении школы № 1362 на Ткацкой улице в субботу, 21 апреля, проведут тест по истории. Организаторами выступают представители районного Молпарлама. Как сообщил председатель Молодежной палаты Соколиной горы Артур Иванов, в районе ведется крупная просветительская работа по истории создания и деятельности 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы (ныне — Соколиная гора). Тест покажет, насколько данная работа эффективна.
Напомним, что силами активистов были собраны и опубликованы данные о тысячах участников боев, которые прошли в 1941 году, проведено множество тематических мероприятий.
Начало мероприятия 21 апреля.
Адрес: улица Ткацкая, 47.
Регистрация участников в 10:30, начало тестирования в 11:00.
Вход свободный. Необходима регистрация по ссылке.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1362».
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