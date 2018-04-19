Рожденный революцией. Остров Свободы впервые сменил фамилию лидера

Не надо пафоса. Он этого не любит. Хотя, что он любит, даже здесь не все знают. Знают, что когда-то увлекался роком и носил длинные волосы. Знают, что с младых ногтей — убежденный марксист-ленинец. Знают, что второй человек в государстве. И этого им достаточно, чтобы верить, что именно он и должен стать первым. Так меняются поколения. Буднично и естественно. А если это голосование в парламенте, то единогласно и без альтернативы.

Мигель Диас-Канель Бермудес. Сокращенно — Мигель Диас-Канель. Короче, Мигель. Так и будут его звать. Как здесь привыкли звать тех, у кого есть Имя. Фидель, Рауль, а теперь Мигель. Он третьим будет. Но первым не по фамилии Кастро. Как это — остров Свободы пока даже не представляет: у него ведь тоже это впервые. Но не сомневается, что это будет как следует. И никого это уже не шокирует. Когда-то же и Фидель так же добровольно самоустранился от власти. Теперь это делает его младший 86-летний брат. Вместо Рауля Кубу возглавит, как его успели окрестить, «человек Рауля».

Мигель еще не родился, когда Кастро триумфально вошли в Гавану в январе 1959. Он на год младше революции, но рос с ее плодами вместе. Школа с отличием, ВУЗ, инженер-электронщик, активист Союза молодежи, коммунист. Его приметили давно. За какое-то особое рвение. Не карьеризм, а именно что желание и дисциплину. Когда пять лет назад Рауль сделал его, в то время уже министра образования, своей правой рукой, назвать его преемником кубинцам мешало лишь воспитание. Мол, как можно — при живом и здоровом лидере. Помешало оно, видимо, и самому лидеру, когда он вдруг сказал, что этот его срок последний, но не сказал, кто следующий.

В декабре 2017 председатель Госсовета уже официально объявил, что уйдет, и насчет Мигеля заговорили вслух. Первый зам в случае отсутствия или кончины главы государства исполняет его обязанности. Так зачем же до этого доводить скоропостижно, если все можно оформить красиво и из рук в руки, как передают эстафету или знамя борьбы. «Он глубоко порядочный человек, не выскочка, и предсказуем в поступках. Он отличается высокой работоспособностью, самокритичен и близок к народу». Рауль так сказал о Мигеле в 2012. Он и теперь готов подписаться под каждым тем словом.

Дитя революции, хоть и рожденный после нее. Долгое время он был при власти единственным, кто не нюхал пороху победы над империализмом. Ну, разве что немного в Никарагуа , когда по молодости лет находился там с интернациональной миссией. А сейчас в обновленном руководстве страны лишь один из его будущих замов Рамиро Вальдес братьев Кастро еще с автоматами видел. Он — последний из поколения пламенных революционеров. Все остальные по сути такие же, но только в теории. Борьбу с классом угнетателей Мигель продолжит с планшетом наперевес, с которым, по слухам, он практически не расстается.

Говорят, это конец эпохи Кастро. Ну, во-первых, не так скоро. Рауль отходит от дел, но недалеко. До 2021 года он остается вождем Компартии. Можно сказать, переходит на тренерскую работу. Во-вторых, в устоявшемся государственном строе — как в хорошем театре: меняются исполнители, а классический репертуар остается. На Кубе знают: Мигель Диас-Канель хоть и Бермудес, но завоевания революции при нем не пропадут. Одно из них — непререкаемый авторитет руководителя на десятилетия. У непосвященных остается только один вопрос к Мигелю: а младший брат у него есть?

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