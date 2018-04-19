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США и Россия могут заключить новое соглашение о доставке астронавтов к МКС
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США и Россия могут заключить новое соглашение о доставке астронавтов к МКС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
США и Россия могут подписать новое коммерческое соглашение, которое предусматривает доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, передаёт ТАСС.
Крикалев находится с визитом в Соединённых Штатах и в четверг завершает участие в 34-м американском ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.
На вопрос о том, есть ли возможность заключения Россией и США нового коммерческого соглашения при том, что NASA ранее публично заявило о желании просить Москву продлить некоторые миссии к МКС, Крикалев ответил утвердительно.
«Да, это возможно», — сказал представитель Роскосмоса.
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