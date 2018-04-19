Столичные магазины ждут рейды

Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, перед майскими праздниками столичные магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя. В случае если магазин торгует поддельным алкоголем или спиртным без лицензии, весь товар опишут и конфискуют.

Будут проверены только те магазины, где торговали нелегальным спиртным ранее или на которые пожаловались жители, например, за продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00.