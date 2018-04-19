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Столичные магазины ждут рейды
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Столичные магазины ждут рейды 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, перед майскими праздниками столичные магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя. В случае если магазин торгует поддельным алкоголем или спиртным без лицензии, весь товар опишут и конфискуют.
Будут проверены только те магазины, где торговали нелегальным спиртным ранее или на которые пожаловались жители, например, за продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00.
Всего будет проверено два десятка торговых точек. В вечерних рейдах будут участвовать сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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