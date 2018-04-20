Ещё
Занятие по игре на гитаре проведут в Культурном центре «Москвич» в Текстильщиках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Занятие по игре на гитаре проведут в Культурном центре «Москвич» в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 59 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В Культурном центре «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте, 27 апреля состоится мастер-класс для желающих обучиться игре на классической гитаре. Об этом сообщает пресс-служба культурного центра.
«Занятие проведет гитарист Иван Антонов, играющий в стиле фламенко. После мастер-класса желающие смогут записаться на дальнейшие занятия», — уточняется в сообщении пресс-службы.
Начало занятия в 19.00. Вход свободный.
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Субботник в сквере на улице Артюхиной состоится 21 апреля Пробежку с мусорными пакетами устроят в Текстильщиках В школе на улице Артюхиной состоится концерт «Танцевальная феерия»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора109
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей528
Шойгу выступил с заявлением по Сирии86
В России начнут летать стоя80
«Весь салон залит кровью»156
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение