Занятие по игре на гитаре проведут в Культурном центре «Москвич» в Текстильщиках 

В Культурном центре «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте, 27 апреля состоится мастер-класс для желающих обучиться игре на классической гитаре. Об этом сообщает пресс-служба культурного центра.
«Занятие проведет гитарист Иван Антонов, играющий в стиле фламенко. После мастер-класса желающие смогут записаться на дальнейшие занятия», — уточняется в сообщении пресс-службы.
Начало занятия в 19.00. Вход свободный.
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)