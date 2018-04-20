Занятие по игре на гитаре проведут в Культурном центре «Москвич» в Текстильщиках

В Культурном центре «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте, 27 апреля состоится мастер-класс для желающих обучиться игре на классической гитаре. Об этом сообщает пресс-служба культурного центра. «Занятие проведет гитарист Иван Антонов , играющий в стиле фламенко. После мастер-класса желающие смогут записаться на дальнейшие занятия», — уточняется в сообщении пресс-службы. Начало занятия в 19.00. Вход свободный. Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)