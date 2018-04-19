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Майкоп встретит участников мотоавтопробега «Дороги Победы»
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Майкоп встретит участников мотоавтопробега «Дороги Победы» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В субботу, 21 апреля, Майкоп будет встречать участников мотоавтопробега «Дороги Победы — от винта».
Патриотическая акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Кубани и Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.
Инициатором выступает Всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Мотоавтопробег, приуроченный ко Дню победы, проходит ежегодно, но на Юге России стартует впервые.
Ожидается, что в мотоавтопробеге будет задействовано от 50 до 100 транспортных средств. Маршрут, который планируется преодолеть в течение одного дня, пролегает через Краснодар, Майкоп, Туапсе и Сочи. Участники пробега возложат цветы к мемориалам, установленным в память о павших воинах.
В Майкопе экипажи мотоавтопробега побывают на Центральном мемориале республиканской столицы (ориентировочное время — 11.20), а затем — на мемориале погибшим защитникам Отечества по ул. Шоссейной возле памятника Георгию-Победоносцу (ориентировочно — в 11.55).
Участников пробега будут встречать юнармейцы, участники военно-патриотических организаций, представители детских, молодежных и ветеранских общественных объединений.
Приглашаем жителей Майкопа активно поддержать эту масштабную патриотическую акцию и отдать дань уважения тем, кто погиб, сражаясь за свободу родной земли.
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