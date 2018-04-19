Депутат Госдумы объяснил, как Россия сможет добиться от ВТО компенсаций в торговой войне с США

В данном случае центр власти в ВТО — это США. Это означает, что если тот или иной вопрос касается Соединенных Штатов, то политическая сторона всегда будет преобладать над юридической. Они заставят ВТО, например, это можно сделать с помощью уголовных дел против сотрудников организации, как это в свое время было с Домиником

Стросс-Каном

(условное название уголовного дела, заведенного в отношении

экс-главы

Стросс-Кана. Его обвинили в изнасиловании, но в итоге он был оправдан. Тем не менее дело привело к его отставке. По некоторым версиям, дело было политически мотивированным — прим. РИА ФАН ) сделать так, чтобы решение в пользу России или Китая не было принято

— Евгений Федоров.

По мнению Федорова, в первую очередь необходимо заняться политическими вопросами и «разрушить американскую империю однополярного мира». Только так России удастся добиться компенсаций в торговой войне с США. Пока ВТО работает по законам Соединенных Штатов.

Депутат предупредил, что в ближайшее время ВТО может надолго затянуть решение этого вопроса в пользу РФ и ее союзников.

ВТО примет жалобу, после чего будут запущены различные процедуры, которые могут продолжаться бесконечно без окончательных решений

— Евгений Федоров.

По словам Федорова, ВТО создана для решения вопросов между государствами, к которым США и их союзники не относятся. А в случае с Россией, Китаем, Вьетнамом или Египтом , которые могут решать свои проблемы сами, «нормы ВТО будут работать».

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой провести консультации с США по вопросу новых пошлин этой страны на импорт стали и алюминия. Об этом говорится в документе, который появился на сайте ВТО.