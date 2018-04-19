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Депутат Госдумы объяснил, как Россия сможет добиться от ВТО компенсаций в торговой войне с США
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Депутат Госдумы объяснил, как Россия сможет добиться от ВТО компенсаций в торговой войне с США 

360tv.ru 1 час назад
Политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал, как России получить компенсации от Всемирной торговой организации (ВТО) в сложных торговых отношениях с США. По его мнению, решение этого вопроса имеет юридическую и политическую стороны. Об этом сообщило РИА ФАН.
В данном случае центр власти в ВТО — это США. Это означает, что если тот или иной вопрос касается Соединенных Штатов, то политическая сторона всегда будет преобладать над юридической. Они заставят ВТО, например, это можно сделать с помощью уголовных дел против сотрудников организации, как это в свое время было с Домиником
Стросс-Каном
(условное название уголовного дела, заведенного в отношении
экс-главы
Международного Валютного фонда Доминика
Стросс-Кана. Его обвинили в изнасиловании, но в итоге он был оправдан. Тем не менее дело привело к его отставке. По некоторым версиям, дело было политически мотивированным — прим. РИА ФАН) сделать так, чтобы решение в пользу России или Китая не было принято
— Евгений Федоров.
По мнению Федорова, в первую очередь необходимо заняться политическими вопросами и «разрушить американскую империю однополярного мира». Только так России удастся добиться компенсаций в торговой войне с США. Пока ВТО работает по законам Соединенных Штатов.
Депутат предупредил, что в ближайшее время ВТО может надолго затянуть решение этого вопроса в пользу РФ и ее союзников.
ВТО примет жалобу, после чего будут запущены различные процедуры, которые могут продолжаться бесконечно без окончательных решений
— Евгений Федоров.
По словам Федорова, ВТО создана для решения вопросов между государствами, к которым США и их союзники не относятся. А в случае с Россией, Китаем, Вьетнамом или Египтом, которые могут решать свои проблемы сами, «нормы ВТО будут работать».
Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой провести консультации с США по вопросу новых пошлин этой страны на импорт стали и алюминия. Об этом говорится в документе, который появился на сайте ВТО.
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