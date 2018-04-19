Волгоградским предпринимателям расскажут о мерах поддержки бизнеса

Для предпринимателей Волгоградской области региональной властью организованы обучающие семинары по вопросам поддержки бизнеса.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в одном их первых районов, где прошел обучающий семинар, стал Светлоярский район. Здесь состоялась встреча представителей областного комитета экономики и региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства с более 30 предпринимателями. Бизнесменам рассказали о возможности получения финансовой и нефинансовой поддержки.

На семинаре было отмечено, что в 2017 году предприниматели района с помощью Гарантийного фонда и Микрофинансового центра области привлекли более 38 миллионов рублей, которые были направлены на приобретение и модернизацию оборудования, расширение перечня продукции.

Отметим, до конца июня текущего года участниками подобных встреч станут предприниматели из 23 муниципальных образований региона.

Добавим, в прошлом году по результатам обучающих семинаров были приняты решения об увеличении мер поддержки бизнеса, по расширению видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может быть установлена нулевая налоговая ставка.