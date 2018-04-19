В Смольном решили замазать красно-серым граффити вдоль железной дороги на подъезде к Петербургу 

Закрасив расположенные вдоль железной дороги на подъезде к Петербургу надписи и рисунки в стиле граффити в городском Комитете по благоустройству планируют, каким-то образом, произвести впечатление на болельщиков, которые прибудут на матчи чемпионата мира по футболу.
«Первое представление о городе многие гости получат, глядя на северную столицу из окна поезда», — заявили в пресс-службе комитета, отметив, что «ликвидации» подлежат граффити на железнодорожных постройках, стенках гаражей, путепроводах, а также ограждениях предприятий. Все недостатки чиновники обещают устранить до 15 мая, закрасив «местное творчество» корпоративными цветами ОАО «РЖД» — серым и красным.
Напомним, что 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Петербург примет четыре матча группового этапа мирового первенства, а также игру 1/8 финала, полуфинал и встречу за третье место.