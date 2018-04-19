В Китае не пустят в самолеты и поезда порядка 10 миллионов человек

Пока в списке провинностей, за которые запретят доступ на борт, девять пунктов. Это ложные сообщения о готовящихся терактах, регистрация на рейс по поддельным документам, расположение личных вещей в проходе самолета и у запасных выходов, провоз запрещенных предметов, попытки пробраться в кабину пилотов, угрозы в адрес сотрудников аэропортов и членов экипажа, драки и воровство, курение, а также отказ следовать указаниям бортпроводников. За эти нарушения налагается запрет на полеты в течение года. Если после снятия ограничений человек вновь совершает правонарушение на борту, его опять отправляют в «бан», причем на более длительный срок.

Уже подсчитано, что под запрет подпадут порядка 7 миллионов человек, 1 мая их имена будут обнародованы на сайтах Управления гражданской авиации КНР и на Credit China — правительственном портале, созданном для управления информацией о кредитных историях граждан. У попавших в список будет неделя, чтобы заявить о несогласии с вердиктом и доказать благонадежность.

Такое же наказание, кстати, ждет и «утративших доверие» железнодорожных пассажиров — с 1 мая им прекратят продавать билеты на скоростные поезда. По подсчетам китайских властей, железнодорожные рестрикции коснутся примерно 3 миллионов человек.