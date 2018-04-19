Ещё
В Китае не пустят в самолеты и поезда порядка 10 миллионов человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

В Китае не пустят в самолеты и поезда порядка 10 миллионов человек 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Пока в списке провинностей, за которые запретят доступ на борт, девять пунктов. Это ложные сообщения о готовящихся терактах, регистрация на рейс по поддельным документам, расположение личных вещей в проходе самолета и у запасных выходов, провоз запрещенных предметов, попытки пробраться в кабину пилотов, угрозы в адрес сотрудников аэропортов и членов экипажа, драки и воровство, курение, а также отказ следовать указаниям бортпроводников. За эти нарушения налагается запрет на полеты в течение года. Если после снятия ограничений человек вновь совершает правонарушение на борту, его опять отправляют в «бан», причем на более длительный срок.
Уже подсчитано, что под запрет подпадут порядка 7 миллионов человек, 1 мая их имена будут обнародованы на сайтах Управления гражданской авиации КНР и на Credit China — правительственном портале, созданном для управления информацией о кредитных историях граждан. У попавших в список будет неделя, чтобы заявить о несогласии с вердиктом и доказать благонадежность.
Такое же наказание, кстати, ждет и «утративших доверие» железнодорожных пассажиров — с 1 мая им прекратят продавать билеты на скоростные поезда. По подсчетам китайских властей, железнодорожные рестрикции коснутся примерно 3 миллионов человек.
Российская Газета: последние новости
РФ запросила консультацию в ВТО из-за введенных США пошлин Видео: В Берлине хулиганы напали на молодого израильтянина Сотрудники ОЗХО попали под обстрел в сирийском городе Дума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300557
РФ нашла способ поквитаться с США107
Российским морякам удалось сбежать с Украины129
Болгария: спасибо России, но…253
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение